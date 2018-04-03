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    В Баку перевернулся микроавтобус, три человека пострадали - ФОТО

    Mercedes, проехав на красный свет светофора, на высокой скорости врезался в микроавтобус© Report

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

    Как передает Report, инцидент произошел на пересечении улиц Ковкаб Сафаралиевой и 28 мая.

    Причиной происшествия послужил проезд на красный свет светофора жителя Астары - Мамедова Хафиза Наиб оглы 1986 г.р. Его автомобиль на высокой скорости врезался в пассажирский микроавтобус.

    В результате микроавтобус перевернулся, трое из шести пассажиров получили легкие травмы.

    Микроавтобус был служебной машиной и перевозил сотрудников.

    По факту на место происшествия были привлечены сотрудники Насиминского РУП.

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