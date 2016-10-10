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    В Баку перевернулся легковой автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

    В результате ДТП возникла пробка

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Баку перевернулся легковой автомобиль, есть пострадавшие.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на пересечении проспекта Азадлыг с проспектом Зии Буньядова в Бинагадинском районе.

    При попытке пересечь дорогу автомобиль "KIA" врезался в "Ниву".

    В результате ДТП "Нива" перевернулась, возникла пробка. Водитель перевернувшегося автомобиля получил ранения различной степени тяжести. С помощью очевидцев и сотрудников ДПС "Ниву" убрали с проезжей части дороги.

    По факту ДТП проводится расследование. 

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