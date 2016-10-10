В Баку перевернулся легковой автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Баку перевернулся легковой автомобиль, есть пострадавшие.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на пересечении проспекта Азадлыг с проспектом Зии Буньядова в Бинагадинском районе.
При попытке пересечь дорогу автомобиль "KIA" врезался в "Ниву".
В результате ДТП "Нива" перевернулась, возникла пробка. Водитель перевернувшегося автомобиля получил ранения различной степени тяжести. С помощью очевидцев и сотрудников ДПС "Ниву" убрали с проезжей части дороги.
По факту ДТП проводится расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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