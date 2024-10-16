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В Баку перевернулся грузовик, разлитое топливо создало опасность взрыва

В Баку перевернулся грузовик, разлитое топливо создало опасность взрыва 09:42
Происшествия
16 октября 2024 г. 10:09
В Баку перевернулся грузовик, разлитое топливо создало опасность взрыва

В Насиминском районе Баку перевернулся грузовой автомобиль, разлитое топливо создало опасность пожара и взрыва.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, к месту происшествия были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Установлено, что водитель грузовика марки Mercedes потерял управление и врезался в стену тоннеля, в результате чего был поврежден топливный бак транспортного средства, и возникла опасная ситуация.

Благодаря принятым противопожарным мерам опасность возникновения пожара была устранена, подчеркивает ведомство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yük avtomobili qəza edib, ətrafa dağılan yanacaq partlayış təhlükəsi yaradıb

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