В Баку перевернулся грузовик, перевозивший крупный рогатый скот - ВИДЕО

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Баку перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот.

Как сообщает Report, ДТП произошло на части трассы Баку-Сумгайыт, пролегающей по территории поселка Баладжары.

Водитель грузовика марки Mercedes Actros с государственным регистрационным номером 99-JH-641 потерял управление. В результате автомобиль столкнулся с железным ограждением и перевернулся. Находящийся внутри грузовика крупый рогатый скот выпал на обочину. Одно животное погибло. На дороге возникла плотность движения.

По факту на территорию привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.