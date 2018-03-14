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    В Баку перевернулся грузовик, перевозивший крупный рогатый скот - ВИДЕО

    На территорию привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы© Report

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Баку перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на части трассы Баку-Сумгайыт, пролегающей по территории поселка Баладжары.

    Водитель грузовика марки Mercedes Actros с государственным регистрационным номером 99-JH-641 потерял управление. В результате автомобиль столкнулся с железным ограждением и перевернулся. Находящийся внутри грузовика крупый рогатый скот выпал на обочину. Одно животное погибло. На дороге возникла плотность движения.

    По факту на территорию привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.

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