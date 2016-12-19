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    В Баку перевернулся автомобиль с пьяным пассажиром

    Авария произошла близ Бакинского международного автовокзала

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку перевернулся автомобиль, везущий пьяного пассажира. 

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на Бакинской кольцевой дороге близ Бакинского международного автовокзала. Так, вышедший со свадьбы Гусейнов Самир Азай оглу 1983 г.р. сел в такси и потребовал от водителя прибавить скорость. Движущийся на высокой скорости водитель автомобиля марки "Mercedes" перевернул автомобиль. С.Гусейнов получил тяжелые травмы. Он доставлен в Городскую клиническую больницу №1. 

    По факту ведется расследование.

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