В Баку перевернулся автомобиль с пьяным пассажиром

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку перевернулся автомобиль, везущий пьяного пассажира.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на Бакинской кольцевой дороге близ Бакинского международного автовокзала. Так, вышедший со свадьбы Гусейнов Самир Азай оглу 1983 г.р. сел в такси и потребовал от водителя прибавить скорость. Движущийся на высокой скорости водитель автомобиля марки "Mercedes" перевернул автомобиль. С.Гусейнов получил тяжелые травмы. Он доставлен в Городскую клиническую больницу №1.

По факту ведется расследование.