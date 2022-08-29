В Баку перевернулся автомобиль, есть погибший

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 28 августа в 06:50 на участке дороги Баку-Газах-граница Грузии, проходящем по территории поселка Сахиль.

Так, автомобиль марки Mitsubishi Pajero, которым управлял Аманов Алгыш Вагиф оглу, слетел с дороги и опрокинулся. В результате погибла находившаяся в машине мать водителя Велиева Мелек Гюльхасан гызы 1961 года рождения, другая пассажирка - Сулейманова Марифат Гюльхасан гызы 1958 г.р. получила телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК, проводится предварительное расследование.