В Баку перевернулся автомобиль: 1 человек погиб, 1 ранен

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, в поселке Говсан 27-летний Ильхам Дустарханов потерял управление за рулем автомобиля Ford Transit, вследствие чего машина перевернулась.

В результате аварии И.Дустарханов погиб на месте, его пассажир - 17-летний Гара Османов с различными телесными повреждениями был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, по неосторожности смерть потерпевшего) УК.