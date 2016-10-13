В Баку перевернулся автомобиль: 1 человек погиб, 1 ранен

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, в поселке Говсан 27-летний Ильхам Дустарханов потерял управление за рулем автомобиля Ford Transit, вследствие чего машина перевернулась.
В результате аварии И.Дустарханов погиб на месте, его пассажир - 17-летний Гара Османов с различными телесными повреждениями был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, по неосторожности смерть потерпевшего) УК.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook