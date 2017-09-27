 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку переходившего дорогу в неосвещенном месте пожилого мужчину сбил автомобиль

    Состояние пострадавшего тяжелое, водитель задержан© Report

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку пожилого мужчину сбил автомобиль.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Говсан.

    65-летний Сардар Фамил оглу Мамедов, переходивший дорогу в неосвещенном месте, выбежал перед легковым автомобилем.

    Получивший тяжелую черепно-мозговую травму мужчина был помещен в больницу. Состояние С. Мамедова, находящегося в реанимационном отделении больницы, оценивается как тяжелое. Водитель, учинивший аварию, был задержан сотрудниками полиции.

    Факт расследуется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi