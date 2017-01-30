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    В Баку перед станцией метро столкнулись микроавтобусы

    Оба микроавтобуса получили повреждения

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Перед станцией бакинского метрополитена "Автовокзал" столкнулись микроавтобусы, следующие по маршруту Баку-Сумгайыт.

    Как сообщает Report, авария произошла из-за гололедицы. 

    По словам очевидцев, микроавтобус №504 (бывший 14), следующий по маршруту Баку-Сарай-Сумгайыт, остановился перед станцией метро, чтобы высадить пассажиров. В этом время водитель другого микроавтобуса №504 хотел остановить транспортное средство для высадки пассажиров, но не смог этого сделать из-за скользкой дороги и врезался в другой микроавтобус. 

    В результате аварии никто не пострадал, однако оба микроавтобуса получили повреждения. 

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