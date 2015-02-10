​В Баку перед отделением полиции произошла поножовщина

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Гарачухур Сураханского района города Баку произошла поножовщина. Как сообщает Report, 37-летнему уроженцу Масаллинского района Джаваду Ибрагимову нанес ножевое ранение его знакомый. Это произошло перед 32 отделением полиции Сураханского РУП. После того, как Д.Ибрагимов и его знакомый приняли спиртное в одном из кафе, расположенном неподалеку, между ними началась ссора. Они решили продолжить свой спор недалеко от отделения полиции. В результате Д.Ибрагимов получил несколько ножевых ранений со стороны лица, пока неизвестному следствию. Тяжело раненный в область живота пострадавший, доставлен в клинический медицинский центр №3. Сотрудники 32 отделения полиции проводят следственно-оперативные мероприятия по задержанию скрывшегося с места преступления подозреваемого.