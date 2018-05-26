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    В Баку перед ночным клубом произошла массовая драка

    Драка произошла между таксистами из-за клиента

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку в ходе драки избит один человек.

    Как передает Report, Надиров Аслан Аладдин оглы 1977 г.р. напротив ночного клуба "Отто" поспорил с тремя другими таксистами.

    В результате, А.Надиров был избит. Получив различные травмы, водитель был помещен в больницу.

    Отметим, что А.Надиров недавно начал деятельность в качестве водителя такси. Конфликт начался из-за клиента.

    По факту сотрудники Сабаильского РУП провели осмотр места происшествия. Участвовавшие в драке лица привлечены к ответственности.

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