В Баку перед ночным клубом произошла массовая драка

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку в ходе драки избит один человек.

Как передает Report, Надиров Аслан Аладдин оглы 1977 г.р. напротив ночного клуба "Отто" поспорил с тремя другими таксистами.

В результате, А.Надиров был избит. Получив различные травмы, водитель был помещен в больницу.

Отметим, что А.Надиров недавно начал деятельность в качестве водителя такси. Конфликт начался из-за клиента.

По факту сотрудники Сабаильского РУП провели осмотр места происшествия. Участвовавшие в драке лица привлечены к ответственности.