В Баку перед домом торжеств произошла поножовщина

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ./ В Баку перед домом торжеств мужчине средних лет были нанесены ножевые ранения.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Бакиханов перед домом торжеств "Фидан" Бахшялиев Расул Гариб оглу 1985 г.р. подрался со своим знакомым. В результате ему было нанесено 2 ножевых ранения в область таза и бедра.

Пострадавший был доставлен в больницу.

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции ищут виновника происшествия.