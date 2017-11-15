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    В Баку перед домом торжеств произошла поножовщина

    Пострадавший был доставлен в больницу

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ./ В Баку перед домом торжеств мужчине средних лет были нанесены ножевые ранения.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, в поселке Бакиханов перед домом торжеств "Фидан" Бахшялиев Расул Гариб оглу 1985 г.р. подрался со своим знакомым. В результате ему было нанесено 2 ножевых ранения в область таза и бедра.

    Пострадавший был доставлен в больницу.

    Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции ищут виновника происшествия. 

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