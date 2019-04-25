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В Баку педагог ударила ученика и пригрозила ему, жалоба расследуется полицией - ФОТО

В Баку педагог ударила ученика и пригрозила ему

В Баку педагог ударила ученика и пригрозила ему, жалоба расследуется полицией. 

Как сообщает Report, обратившись с жалобой в полицию, житель Бинагадинского района Шахин Алиев заявил, что педагог средней школы №205 поселка Бинагади Севиндж Азимова на глазах у класса оскорбила его сына-семиклассника, унизила и ударила мальчика.  

По словам Ш.Алиева, педагог взяла его сына за волосы и пригрозила, что если он не пострижется, она сама подрежет мальчику волосы на глазах у класса. 

В связи с вопросом Севиндж Азимову пригласили в Бинагадинское РУП и взяли разъяснительную. Педагог призналась, что волосы мальчика были длинные и она пригрозила, что если он не пострижется, она сама подрежет ему волосы. 

36-летняя С.Азимова уже 14 лет преподает азербайджанский язык и литературу. 

Расследования по факту продолжаются. 

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