В Баку педагог ударила ученика и пригрозила ему, жалоба расследуется полицией - ФОТО

В Баку педагог ударила ученика и пригрозила ему, жалоба расследуется полицией.

Как сообщает Report, обратившись с жалобой в полицию, житель Бинагадинского района Шахин Алиев заявил, что педагог средней школы №205 поселка Бинагади Севиндж Азимова на глазах у класса оскорбила его сына-семиклассника, унизила и ударила мальчика.

По словам Ш.Алиева, педагог взяла его сына за волосы и пригрозила, что если он не пострижется, она сама подрежет мальчику волосы на глазах у класса.

В связи с вопросом Севиндж Азимову пригласили в Бинагадинское РУП и взяли разъяснительную. Педагог призналась, что волосы мальчика были длинные и она пригрозила, что если он не пострижется, она сама подрежет ему волосы.

36-летняя С.Азимова уже 14 лет преподает азербайджанский язык и литературу.

Расследования по факту продолжаются.