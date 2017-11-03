В Баку пассажирский автобус застрял под мостом - ФОТО

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сегодня утром на улице 28 Мая пассажирский автобус застрял под мостом.

Как сообщает Report, в результате этого на дороге в направлении сада Самеда Вургуна образовалась пробка

Так, пассажирский автобус попытался проехать под мостом, где проезд транспортных средств выше 3,5 м запрещается. При этом задняя часть автобуса задела мост.

Автобус некоторое время простоял в таком положении, а затем, дав назад, выехал. После этого движение на дороге было восстановлено.