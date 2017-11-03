 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пассажирский автобус застрял под мостом - ФОТО

    На дороге в направлении сада Самеда Вургуна образовалась пробка© Report

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сегодня утром на улице 28 Мая пассажирский автобус застрял под мостом.

    Как сообщает Report, в результате этого на дороге в направлении сада Самеда Вургуна образовалась пробка

    Так, пассажирский автобус попытался проехать под мостом, где проезд транспортных средств выше 3,5 м запрещается. При этом задняя часть автобуса задела мост.

    Автобус некоторое время простоял в таком положении, а затем, дав назад, выехал. После этого движение на дороге было восстановлено.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi