В Баку пассажирский автобус врезался в грузовик, 8 человек пострадали - ФОТО

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем пострадали 8 человек.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице Рашида Исмайлова в поселке Баладжары.

Пассажирский автобус марки Isuzu, следовавший по маршрутной линии №159 в направлении поселка Баладжары, врезался в заднюю часть крупнотоннажного грузового автомобиля. В результате 8 из находившихся в автобусе пассажиров получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Список пострадавших:

Илькин Кямал оглу Гасымзаде 1994 г.р.

Джавид Адиль оглу Гусейнов 1991 г.р.

Назим Афтандил оглу Гулиев 1997 г.р.

Айсель Интигам гызы Ганиева 1994 г.р.

Азиз Чабай оглу Гаджиев 1986 г.р.

Байрамханым Сархан гызы Оруджева 1963 г.р.

Хаяла Гусейн гызы Гурбанова 1981 г.р.

Шахназ Джахангир гызы Ганирова 1967 г.р.

Пострадавшим была оказана первая помощь в Клиническом медицинском центре №1. Они отпущены домой.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется расследование. Автобус доставлен на штрафную стоянку.