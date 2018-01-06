В Баку пассажирский автобус упал в овраг, 25 человек получили ранения - ФОТО

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Баку в результате падения пассажирского автобуса №175 в ущелье пострадали 25 человек.

Как передает Report, инцидент произошел на Зыхском шоссе в Сураханском районе.

По предварительным данным, причиной ДТП стала высокая скорость. Автобус вышел из-под контроля во время поворота и транспортное средство упал в овраг. В результате почти все пассажиры получили ранения, 9 из них были обеспечены первичной медицинской помощью, 16 человек помещены в Клинический Медицинский Центр № 3.

Во время происшествия никто не погиб.

По факту в Сураханском Районном Управлении Полиции проводится расследование.