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    В Баку пассажирский автобус упал в овраг, 25 человек получили ранения - ФОТО

    Инцидент произошел на Зыхском шоссе в Сураханском районе© Report

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Баку в результате падения пассажирского автобуса №175 в ущелье пострадали 25 человек.

    Как передает Report, инцидент произошел на Зыхском шоссе в Сураханском районе.

    По предварительным данным, причиной ДТП стала высокая скорость. Автобус вышел из-под контроля во время поворота и транспортное средство упал в овраг. В результате почти все пассажиры получили ранения, 9 из них были обеспечены первичной медицинской помощью, 16 человек помещены в Клинический Медицинский Центр № 3.

    Во время происшествия никто не погиб.

    По факту в Сураханском Районном Управлении Полиции проводится расследование.

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