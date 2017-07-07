В Баку пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие - ФОТО

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.
Как сообщает Report, авария произошла в поселке Локбатан Гарадагского района близ торгового центра "Садарак".
В результате столкновения автобуса марки Dаewoo и автомобиля марки Opel пострадали Мамедов Сабир 1964 г.р., Наджафов Эльшад 1986 г.р., Фуадов Рашид 1979 г.р. и Мамедов Вугар 1970 г.р.
Пострадавшие госпитализированы. На территорию привлечены сотрудники дорожной полиции.
Легковой автомобиль получил повреждения и отогнан на штрафную площадку.
Факт расследуется Гарадагским районным управлением полиции.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook