В Баку пассажирский автобус совершил ДТП - ФОТО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус совершил ДТП.

Как сообщает Report, авария произошла на Рабочем проспекте.

Пассажирский автобус №46 столкнулся с легковым автомобилем марки "Kia".

По словам водителя "Kia", при развороте он выехал на встречную дорогу. Следующий за автомобилем на высокой скорости пассажирский автобус врезался в "Kia", после чего съехал с дороги и врезался в бордюр газозаправочной станции.

Хотя пострадавших нет, транспортные средства деформировались.

На территорию привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы.