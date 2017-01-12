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    В Баку пассажирский автобус совершил ДТП, есть пострадавшие - СПИСОК

    Факт расследуется сотрудниками пост-патрульной службы

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус совершил ДТП, есть пострадавшие.

    Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе.

    Так, потеряв управление за рулем автобуса №20 марки "Daewoo", Тебриз Гусейнов 1984 г.р. врезался в ограду на обочине дороги.

    В результате ДТП пострадали пассажиры – Ганира Мамедзаде 1994 г.р., Аиша Расулова 1991 г.р. и Хураман Джаббарова 1951 г.р. Все они доставлены на машинах скорой помощи в больницу.

    Факт расследуется сотрудниками пост-патрульной службы. 

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