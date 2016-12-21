Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус совершил аварию на остановке, есть погибший и раненые.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе.

Согласно информации, пассажирский автобус, ехавший на высокой скорости, потерял управление, вначале сбил водителя автомобиля марки Mercedes Махмуда Джафарова, занимающегося деятельностью такси, а затем врезался в его автомобиль. Автомобиль марки Mercedes от силы удара упал на территорию Бакинского олимпийского стадиона. М.Джафаров скончался на месте. Затем автобус въехал в остановку, в результате чего 49-летняя Зульфугарова Мелек получила тяжелую черепно-мозговую травму.

По факту возбуждено уголовное дело в Наримановском районном управлении полиции, ведется расследование.