Пассажирский автобус совершил аварию в Баку: есть пострадавший

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку совершил аварию пассажирский автобус.

Как сообщает Report, авария произошла в Хатаинском районе.

Водитель пассажирского автобуса марки Daewoo потерял управление транспортным средством во время движения. В результате автобус ударился о заднюю часть грузового автомобиля марки Shacman. Во время аварии серьезную травму получил водитель Мирзалиев Рафиг Агабала оглу 1991 г.р.

Пострадавший был размещен в больнице.

К месту ДТП прибыли сотрудники дорожной патрульной службы. Стало известно, что водитель неправильно выполнил обгон. Во время аварии в автобусе пассажиров не было.