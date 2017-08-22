Пассажирский автобус совершил аварию в Баку: есть пострадавший

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку совершил аварию пассажирский автобус.
Как сообщает Report, авария произошла в Хатаинском районе.
Водитель пассажирского автобуса марки Daewoo потерял управление транспортным средством во время движения. В результате автобус ударился о заднюю часть грузового автомобиля марки Shacman. Во время аварии серьезную травму получил водитель Мирзалиев Рафиг Агабала оглу 1991 г.р.
Пострадавший был размещен в больнице.
К месту ДТП прибыли сотрудники дорожной патрульной службы. Стало известно, что водитель неправильно выполнил обгон. Во время аварии в автобусе пассажиров не было.
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