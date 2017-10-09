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    В Баку пассажирский автобус сбил пешехода

    Пострадавшая переведена в отделение реанимации

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус сбил пешехода.

    Как передает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы.

    Так, шедшая по краю дороги 38-летняя Гадимова Фарида Фархад гызы была сбита ехавшим сзади пассажирским автобусом, курсирующим по маршруту №22. Пострадавшая была доставлена в больницу.

    Состояние получившей множество переломов ребер Ф. Гадимовой оценивается как тяжелое. Она переведена в отделение реанимации.

    По факту Сабунчинское районное управление полиции ведет следствие. 

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