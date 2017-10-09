Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус сбил пешехода.
Как передает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы.
Так, шедшая по краю дороги 38-летняя Гадимова Фарида Фархад гызы была сбита ехавшим сзади пассажирским автобусом, курсирующим по маршруту №22. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Состояние получившей множество переломов ребер Ф. Гадимовой оценивается как тяжелое. Она переведена в отделение реанимации.
По факту Сабунчинское районное управление полиции ведет следствие.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook