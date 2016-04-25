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    ​В Баку пассажирский автобус сбил пешехода

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report, на улице А.Мамедалиева управляемый 35-летним жителем Астары Рамином Мамедовым пассажирский автобус марки Daewoo сбил 20-летнего жителя Баку Ниджата Мамедова.

    Госпитализированный в городскую клиническую больницу №3 пострадавший скончался.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации дорожных средств, повлекшее смерть потерпевшего) УК. Ведется следствие.

    Отметим, что пассажирский автобус Daewoo принадлежит ООО Monello.

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