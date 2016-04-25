​В Баку пассажирский автобус сбил пешехода

25 апреля, 2016 12:12

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, на улице А.Мамедалиева управляемый 35-летним жителем Астары Рамином Мамедовым пассажирский автобус марки Daewoo сбил 20-летнего жителя Баку Ниджата Мамедова. Госпитализированный в городскую клиническую больницу №3 пострадавший скончался. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации дорожных средств, повлекшее смерть потерпевшего) УК. Ведется следствие. Отметим, что пассажирский автобус Daewoo принадлежит ООО Monello.