​В Баку пассажирский автобус сбил пешехода

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, на улице А.Мамедалиева управляемый 35-летним жителем Астары Рамином Мамедовым пассажирский автобус марки Daewoo сбил 20-летнего жителя Баку Ниджата Мамедова.
Госпитализированный в городскую клиническую больницу №3 пострадавший скончался.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации дорожных средств, повлекшее смерть потерпевшего) УК. Ведется следствие.
Отметим, что пассажирский автобус Daewoo принадлежит ООО Monello.
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