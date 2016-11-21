В Баку пассажирский автобус сбил 35-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус, следовавший по маршруту №30, сбил 35-летнего мужчину.

Как сообщает Report, ДТП произошло перед домом торжеств Monte Karlo в поселке Кешля.

Согласно информации, Оруджов Сайяф Ниязи оглу (1981 г.р.) шел по обочине дороги, в это время его сбил пассажирский автобус, следовавший по маршруту №30, который скрылся с места происшествия. В результате С.Оруджов получил тяжелые телесные повреждения.

Раненый был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции.

Согласно предварительным данным расследования, пешеход С.Оруджов находился в нетрезвом состоянии. Он внезапно вышел на дорогу автобуса.