В Баку пассажирский автобус попал в ДТП: есть раненые

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В поселке Забрат Сабунчинского района Баку пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего пострадали 3 человека.

Как сообщает Report, пассажирский автобус №163, столкнулся с грузовым автомобилем марки “Shacman”. В результате пассажиры автобуса Орхан Ферзелиев (23 года), Халид Ганимиев (39 лет) и Сафа Керимов (29 лет) с травмами доставлены в больницу.

По факту ведется расследование в Сабунчинском отделении полиции.