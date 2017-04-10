В Баку пассажирский автобус попал в аварию, 5 человек пострадали - ФОТО

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус попал в аварию.

Как сообщает Report, инцидент произошел на Бакинской кольцевой дороге на территории Ясамальского района.

Сообщается, что пассажирский автобус марки Daewoo под номером №211 столкнулся с легковым автомобилем марки Mitsubishi.

В результате происшествия в целом пострадали 5 человек. Троим из пострадавших в автобусе оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Пострадавшие пассажиры автомобиля госпитализированы.