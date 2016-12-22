В Баку пассажирский автобус сбил сотрудника газеты - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Установлена личность пешехода, погибшего при наезде пассажирского автобуса №132 в поселке Говсан Сураханского района.

Как сообщает Report, это житель Евлахского района Фараджов Эльдар Абыш оглу (1955 г.р.).

Согласно информации, автобус сбил Э.Фараджова по дороге домой.

Э.Фараджов с 2001 года работал директором по продажам в газете "Гороскоп". Главный редактор газеты "Гороскоп" Сабухи Рагимли в заявлении Report подтвердил эту информацию. Он отметил, что до 2001 года Э.Фараджов был директором по продажам в газете "Адалят".

Напомним, что водитель автобуса Магеррам Пашаев был задержан, расследование продолжается.

*** 9:34

В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Говсан Сураханского района.

Согласно информации, автобус марки Daewoo, следовавший по маршруту №132 из поселка Ахмедлы в поселок Говсан, перед Олимпийским спортивным комплексом сбил переходившего дорогу мужчину, личность которого пока не установлена. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Об этом было сообщено в Сураханское районное управление полиции. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Водитель автобуса Магеррам Пашаев был задержан.

По факту ДТП проводится расследование.