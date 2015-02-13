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    В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

    Степень ответственности водителя будет определена по итогам разбирательства

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку пассажирский автобус насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает Report, происшествие произошло в момент, когда автобус марки İsuzu двигался по проспекту Гейдара Алиева.

    По предварительным данным, 43-летний пешеход Махир Гылыджханоглу Гасанов попытался перейти проспект, но попал под колеса автобуса.

    Он полученных увечий, пассажир скончался по дороге в больницу. По факту возбуждено уголовное дело. Степень ответственности водителя будет определена по итогам разбирательства.

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