В Баку пассажирка автобуса получила травмы

Мастерство водителя автобуса, выполнявшего рейс по маршруту №7А, помогло избежать серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в Наримановском районе.

Так, легковой автомобиль марки "VAZ-2107", который ехал перед общественным транспортом, резко начала перестраиваться на другую полосу. Во избежание ДТП, водитель автобуса резко затормозил.

В результате торможения, одна из пассажирок автобуса Эльнара Азимова, 1973 года рождения, не удержалась и упала.

Пострадавшая с различными телесными повреждениями была доставлена Городскую клиническую больницу №1.