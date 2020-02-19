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В Баку пассажирка автобуса получила травмы

В Баку пассажирка автобуса получила травмы
© Foto: "Report"

Мастерство водителя автобуса, выполнявшего рейс по маршруту №7А, помогло избежать серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в Наримановском районе.

Так, легковой автомобиль марки "VAZ-2107", который ехал перед общественным транспортом, резко начала перестраиваться на другую полосу. Во избежание ДТП, водитель автобуса резко затормозил.

В результате торможения, одна из пассажирок автобуса Эльнара Азимова, 1973 года рождения, не удержалась и упала.

Пострадавшая с различными телесными повреждениями была доставлена Городскую клиническую больницу №1.

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