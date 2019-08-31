В Баку пассажиры ограбили водителя такси

В Баку неизвестные совершили нападение на водителя такси.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 27 августа около 6 часов утра на территории Бинагадинского района.

В автомобиль такси марки KIA Forte водителя Тельмана Ибад оглу Гахраманова села находившаяся в предварительном сговоре группа лиц. Неизвестные, пригрозив таксисту оружием, отняли у него 278 манатов.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статьям 181.2.1 и 181.2.5 Уголовного кодекса.