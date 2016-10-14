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    В Баку пассажир получил травмы, упав в автобусе

    Пожилой пассажир госпитализирован в ближайшую больницу

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе города Баку пассажир автобуса получил телесные повреждения. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня утром в автобусе, следовавшем по маршрутной линии №92. 

    Согласно информации, в поселке Биляджары водитель автобуса резко нажал на тормоз, в результате чего ехавший стоя пожилой пассажир по имени Рашид, потерял равновесие и упал на сиденья в автобусе. 

    Пострадавший пассажир был госпитализирован в ближайшую больницу.

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