В Баку пассажир получил травмы, упав в автобусе

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе города Баку пассажир автобуса получил телесные повреждения.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня утром в автобусе, следовавшем по маршрутной линии №92.

Согласно информации, в поселке Биляджары водитель автобуса резко нажал на тормоз, в результате чего ехавший стоя пожилой пассажир по имени Рашид, потерял равновесие и упал на сиденья в автобусе.

Пострадавший пассажир был госпитализирован в ближайшую больницу.