В Баку пассажир кулаком разбил окно автобуса

В Баку минувшим днем около 18:40 произошел инцидент с пассажирским автобусом марки İsuzu Citiport с государственным регистрационным номером 99 JS 787, курсирующим по маршруту №85 между улицами 28 Мая – 9-й микрорайон (Адиль Мамедов).

В Баку минувшим днем около 18:40 произошел инцидент с пассажирским автобусом марки İsuzu Citiport с государственным регистрационным номером 99 JS 787, курсирующим по маршруту №85 между улицами 28 Мая – 9-й микрорайон (Адиль Мамедов).

Как передает Report, на остановке автобуса на проспекте Зии Буньядова, 7А пассажир, проигнорировав среднюю и заднюю двери, целенаправленно сошел через переднюю дверь. Однако сразу после этого вернулся и кулаком разбил оконное стекло транспортного средства.

В связи с инцидентом направлено обращение в правоохранительные органы.