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В Баку пассажир кулаком разбил окно автобуса

В Баку пассажир кулаком разбил окно автобуса В Баку минувшим днем около 18:40 произошел инцидент с пассажирским автобусом марки İsuzu Citiport с государственным регистрационным номером 99 JS 787, курсирующим по маршруту №85 между улицами 28 Мая – 9-й микрорайон (Адиль Мамедов).
Происшествия
9 июня 2021 г. 12:29
В Баку пассажир кулаком разбил окно автобуса
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В Баку минувшим днем около 18:40 произошел инцидент с пассажирским автобусом марки İsuzu Citiport с государственным регистрационным номером 99 JS 787, курсирующим по маршруту №85 между улицами 28 Мая – 9-й микрорайон (Адиль Мамедов).

Как передает Report, на остановке автобуса на проспекте Зии Буньядова, 7А пассажир, проигнорировав среднюю и заднюю двери, целенаправленно сошел через переднюю дверь. Однако сразу после этого вернулся и кулаком разбил оконное стекло транспортного средства.

В связи с инцидентом направлено обращение в правоохранительные органы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sərnişin avtobusun şüşəsini yumruqla sındırdı - VİDEO

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