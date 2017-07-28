В Баку клиент избил парикмахера

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку парикмахер избит со стороны клиента.

Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.

В поселке Говсан парикмахер Вусал Асиф оглу Велиев 1989 г.р. повздорил с клиентом. Спор перерос в драку. В результате В. Велиев был избит и получил различные телесные повреждения. Он помещен в городской Клинический медицинский центр № 3.

По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.