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    В Баку клиент избил парикмахера

    По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку парикмахер избит со стороны клиента.

    Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.

    В поселке Говсан парикмахер Вусал Асиф оглу Велиев 1989 г.р. повздорил с клиентом. Спор перерос в драку. В результате В. Велиев был избит и получил различные телесные повреждения. Он помещен в городской Клинический медицинский центр № 3.

    По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.

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