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В Баку парень утонул в море

В Баку парень утонул в море В Хазарском районе города Баку на неконтролируемой территории, которая находится примерно в 4 км от ближайшего спасательного пункта, утонул человек.
Происшествия
2 июля 2022 г. 16:47
В Баку парень утонул в море

В Хазарском районе города Баку на неконтролируемой территории, которая находится примерно в 4 км от ближайшего спасательного пункта, в море утонул человек.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На горячую линию "112" министерства поступила информация об утоплении в море. Привлеченная к месту происшествия водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружили и передали по назначению тело Исрафилова Рафига Зейнал оглу, 1998 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gənc dənizdə boğularaq ölüb

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