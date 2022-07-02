В Баку парень утонул в море

В Хазарском районе города Баку на неконтролируемой территории, которая находится примерно в 4 км от ближайшего спасательного пункта, утонул человек.

В Хазарском районе города Баку на неконтролируемой территории, которая находится примерно в 4 км от ближайшего спасательного пункта, в море утонул человек.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На горячую линию "112" министерства поступила информация об утоплении в море. Привлеченная к месту происшествия водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружили и передали по назначению тело Исрафилова Рафига Зейнал оглу, 1998 года рождения.