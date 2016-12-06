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    В Баку парень повесился, его мать смогла спасти ему жизнь

    Случай зарегистрирован в Сабаильском районе

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Баку молодой парень совершил попытку самоубийства. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Бибихейбат Сабаильского района. 

    Согласно информации, Халыгов Эльмир Хейбат оглу 1991 года рождения повесился на балконе своего дома. Однако его мать вовремя увидела это и попыталась спасти,приподняла его за ноги и позвала соседей на помощь. 

    Э.Халыгов был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. 

    По факту ведется расследование.

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