В Баку парень повесился, его мать смогла спасти ему жизнь

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Баку молодой парень совершил попытку самоубийства.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Бибихейбат Сабаильского района.

Согласно информации, Халыгов Эльмир Хейбат оглу 1991 года рождения повесился на балконе своего дома. Однако его мать вовремя увидела это и попыталась спасти,приподняла его за ноги и позвала соседей на помощь.

Э.Халыгов был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.