МВД распространило информацию в связи с произошедшим в Маштаге вооруженным инцидентом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ МВД распространило информацию в связи с произошедшим в Маштаге вооруженным инцидентом.

Как сообщает Report, в сообщении говорится, что 19 мая проживающий в поселке Маштага Сабунчинского района Эльнур Дадашов с огнестрельным ранением в область руки был доставлен в больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14 отделения Сабунчинского районного управления полиции, задержан его земляк, ранее судимый душевнобольной Адалят Бабаев, подозреваемый в совершении преступления на почве хулиганства.

У него были изъяты пистолет марки "Макаров", из которого он открыл стрельбу, и 6 патронов.

***9:41

В Баку 26-летний парень получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Так, Эльнур Этибар оглу Дадашов 1991 г.р. в поселке Маштага в местности под названием Албалылыг получил огнестрельное ранение. Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, когда Э. Дадашов остановил автомобиль.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции начато расследование.