В Баку парень получил ножевое ранение со стороны знакомого

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, в поселке Забрат Анар Пирали оглу Юсифов 1998 г.р. повздорил с лицом, имя которого пока не разглашается, и получил ножевое ранение.

Раненый был помещен в больницу. Он сообщил врачам, что получил ранение в результате падения.

В результате проведенного сотрудниками районного управления полиции расследования выяснилось, что А. Юсифов получил ножевое ранение в результате спора со своим знакомым.