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    В Баку парень получил ножевое ранение со стороны знакомого

    Он сообщил врачам, что получил ранение в результате падения

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, в поселке Забрат Анар Пирали оглу Юсифов 1998 г.р. повздорил с лицом, имя которого пока не разглашается, и получил ножевое ранение.

    Раненый был помещен в больницу. Он сообщил врачам, что получил ранение в результате падения.

    В результате проведенного сотрудниками районного управления полиции расследования выяснилось, что А. Юсифов получил ножевое ранение в результате спора со своим знакомым.

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