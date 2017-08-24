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    В Баку парень получил ножевое ранение со стороны своего знакомого

    Ведется поиск лица, совершившего преступление© Report.az

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку молодой человек получил ножевое ранение со стороны своего знакомого.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории известной как "круг 3 микрорайона".

    Анар Байрам оглу Манафов 1988 г.р. подрался со своим знакомым. В ходе драки знакомый нанес А. Манафову несколько ножевых ранений. Пострадавший в результате происшествия был доставлен в больницу.

    По факту сотрудники 19 отделения Насиминского районного управления полиции ведут поиск лица, совершившего преступление.

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