В Баку парень получил ножевое ранение со стороны своего знакомого

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку молодой человек получил ножевое ранение со стороны своего знакомого.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории известной как "круг 3 микрорайона".

Анар Байрам оглу Манафов 1988 г.р. подрался со своим знакомым. В ходе драки знакомый нанес А. Манафову несколько ножевых ранений. Пострадавший в результате происшествия был доставлен в больницу.

По факту сотрудники 19 отделения Насиминского районного управления полиции ведут поиск лица, совершившего преступление.