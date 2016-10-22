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    В Баку парень перерезал себе вены из-за любимой девушки

    Инцидент зарегистрирован в Сабаильском районе

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе города Баку 20-летний парень пытался покончить с собой. 

    Как сообщает Report, Абдуллаев Вусал Рамиз оглу (1996 г.р.), проживающий по улице Узеира Гаджибейли, 21, перерезал себе вены на обеих руках в ванной комнате. В.Абдуллаев потерял много крови. Он был доставлен в Городскую клиническую больницу №1 и размещен в реанимационном отделении. Его состояние средней тяжести. 

    В показаниях сотрудникам правоохранительных органов после оказания первой медицинской помощи В.Абдуллаев заявил, что он попытался покончить с собой из-за любимой девушки. 

    По факту проводится расследование.

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