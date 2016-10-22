В Баку парень перерезал себе вены из-за любимой девушки

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе города Баку 20-летний парень пытался покончить с собой.

Как сообщает Report, Абдуллаев Вусал Рамиз оглу (1996 г.р.), проживающий по улице Узеира Гаджибейли, 21, перерезал себе вены на обеих руках в ванной комнате. В.Абдуллаев потерял много крови. Он был доставлен в Городскую клиническую больницу №1 и размещен в реанимационном отделении. Его состояние средней тяжести.

В показаниях сотрудникам правоохранительных органов после оказания первой медицинской помощи В.Абдуллаев заявил, что он попытался покончить с собой из-за любимой девушки.

По факту проводится расследование.