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    В Баку парень бросился с 19-го этажа

    По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Баку 21-летний парень бросился с 19-го этажа.

    Как сообщили Report из правоохранительных органов, инцидент произошел в Ясамальском районе.

    Так, житель Шеки Алиев Мурад Эльдар оглу 1996 г.р. бросился с 19-го этажа недостроенного дома на улице Асада Ахмедова.

    Тело М.Алиева передано в Ясамальский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. 

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