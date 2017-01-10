В Баку парень бросился с 19-го этажа

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Баку 21-летний парень бросился с 19-го этажа.
Как сообщили Report из правоохранительных органов, инцидент произошел в Ясамальском районе.
Так, житель Шеки Алиев Мурад Эльдар оглу 1996 г.р. бросился с 19-го этажа недостроенного дома на улице Асада Ахмедова.
Тело М.Алиева передано в Ясамальский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.
По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Crime News DepartmentАвтор новости
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