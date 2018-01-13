В Баку пьяный зять избил тещу

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Баку произошел факт избиения.
Как передает Report, инцидент в Бинагадинском районе столицы.
Так, приехавшая из России Асадуллаева Зибейда Зияд гызы 1962 г.р. была избита своим зятем. В итоге женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.
Пострадавшая была доставлена в отделение реанимации клинического медицинского центра № 1. Сообщается, что избивший тещу зять находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту сотрудники отделения №4 Бинагадинского районного управления полиции проводят следствие.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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