В Баку пьяный зять избил тещу

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Баку произошел факт избиения.

Как передает Report, инцидент в Бинагадинском районе столицы.

Так, приехавшая из России Асадуллаева Зибейда Зияд гызы 1962 г.р. была избита своим зятем. В итоге женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшая была доставлена в отделение реанимации клинического медицинского центра № 1. Сообщается, что избивший тещу зять находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту сотрудники отделения №4 Бинагадинского районного управления полиции проводят следствие.