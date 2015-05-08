Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку возвращавшийся со свадьбы пьяный водитель погиб в ДТП. Как сообщает Report, ДТП произошло по дороге из поселка Гала Хазарского района в дачный массив Хашахуна.

Водитель автомобиля марки “VAZ 2106” Джавид Шахларов 1992 года рождения потерял управление за рулем и врезался в придорожный фонарный столб.

Пострадавшие водитель и его 23-летний пассажир Бабаев Фарман Расим оглу в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти Дж.Шахларова не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.

Отметим, что ДТП произошло по возвращении Дж.Шахларова и Ф.Бабаева со свадьбы. В момент происшествия водитель и пассажир были в нетрезвом состоянии.