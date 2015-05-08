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    ​В Баку возвращавшийся со свадьбы пьяный водитель погиб в ДТП

    В Управлении полиции Хазарского района по факту ведется следствие

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку возвращавшийся со свадьбы пьяный водитель погиб в ДТП. Как сообщает Report, ДТП произошло по дороге из поселка Гала Хазарского района в дачный массив Хашахуна.

    Водитель автомобиля марки “VAZ 2106” Джавид Шахларов 1992 года рождения потерял управление за рулем и врезался в придорожный фонарный столб.

    Пострадавшие водитель и его 23-летний пассажир Бабаев Фарман Расим оглу в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти Дж.Шахларова не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.

    Отметим, что ДТП произошло по возвращении Дж.Шахларова и Ф.Бабаева со свадьбы. В момент происшествия водитель и пассажир были в нетрезвом состоянии. 

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