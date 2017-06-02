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    В столице пьяный водитель учинил цепную аварию - ФОТО

    Водитель, совершивший аварию, сбежал с места происшествия© Report.az

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошла цепная авария.

    Как передает Report, инцидент зарегистрирован в месте, известном как "Шамахинка".

    Водитель автомобиля марки Mercedes, двигавшегося на высокой скорости, потерял управление и врезался в стоящий на обочине автомобиль марки Azsamand, принадлежащий водителю такси Сахавату Ибрагимову. От удара Azsamand столкнулся со стоящим впереди Mercedes.

    По словам свидетелей случившегося, водитель, скрывшийся с места преступления, был в нетрезвом состоянии.

    Во время аварии никто не пострадал, однако автомобилям причинен серьезный ущерб. В настоящее время сотрудники полиции выясняют личность водителя, виновного в аварии.

    По факту начато расследование.

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