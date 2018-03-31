В Баку пьяный сын высокопоставленного чиновника совершил тяжелое ДТП - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Насиминском районе водитель, проехавший на красный свет светофора. совершил аварию.

Как передает Report, Адыгезалов Эльвин Нусрет оглы, находясь за рулем автомобиля марки BMW с государственными номерными знаками «10 – LJ– 600», проехал на красный свет светофора на проспекте Рашида Бехбутова.

В результате двигавшийся по улице 28-го Мая автомобиль марки Nissan Sunny Аскерова Эльвина Аскер оглы врезался в него. Один из пассажиров автомобиля BMW получил тяжелые повреждения. По словам очевидцев происшествия, водитель BMW Адыгезалов Эльвин был в состоянии алкогольного опьянения и не подчинился требованию дорожной полиции остановить машину.

Насиминское РУП ведет расследование по факту.

Э. Адыгезалов является сыном высокопоставленного чиновника Государственного Таможенного Комитета Нусрета Адыгезалова.

Это тот самый Эльвин Адыгезалов, который несколько месяцев назад совершил автохулиганские действия в нетрезвом состоянии на проспекте Гейдара Алиева. Он не подчинился требованию дорожной полиции остановить машину и, заехав на территорию города, исполнял маневры, которые представляли опасность для жизни граждан. Водитель был задержан и привлечен к административной ответственности и решением суда был арестован на 15 суток.

Видеокадры автохулиганства Э.Адыгезалова на проспекте Гейдара Алиева: