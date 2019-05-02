В Баку пьяный мужчина на соседском Toyota Land Cruiser покорежил 7 машин - ВИДЕО

Стали известны детали ДТП в Баку, в результате которого автомобиль марки Toyota Land Cruiser покорежил несколько машин.

Как сообщили Report в Бинагадинском районном отделе Государственной дорожной полиции, инцидент произошел на территории, где располагаются здания 56,57 по улице Мирмахмуда Кязымовского в Бинагадинском районе.

Владельцы пострадавших автомобилей были приглашены в Бинагадинское РУП, у них взяты объяснительные.

Виновный в ДТП мужчина задержан, в его отношении ведется расследование.

Выяснилось, что находясь в нетрезвом состоянии, он, сев за руль автомобиля марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным номером 10 MV 984, наехал на автомобили, в результате чего пострадали 7 машин: "Пьяный мужчина сел за руль соседского автомобиля с включенным двигателем и совершил ДТП. Бинагадинское РУП продолжает расследование".

Отметим, что усевшись за руль припаркованного во дворе жилого здания автомобиля, мужчина наехал на другие автомобили, покорежив их. Затем, он вышел из автомобиля и ушел, как ни в чем не бывало.