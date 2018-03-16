В Баку пьяная женщина-водитель совершила аварию - ФОТО

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района Баку произошло ДТП.

Как передает Report, два автомобиля марки Mercedes столкнулись неподалеку от бывшего административного здания министерства транспорта на Тбилисском проспекте.

Халилова Гюльнар Октай гызы за рулем автомобиля марки Mercedes с государственным регистрационным номером "99-LD-985", превысив скорость, резко затормозила, в результате чего потеряла управление и выехала на встречную полосу. В итоге она столкнулась с автомобилем марки Mercedes с государственным регистрационным номером "99-DD-563". В результате аварии оба автомобиля подверглись деформации.

На место происшествия были привлечены сотрудники Ясамальского районного отделения дорожной полиции. Женщину-водителя проверили на трезвость. Выяснилось, что она была в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.