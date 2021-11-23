В Баку отпущенную под подписку о невыезде криптомошенницу вновь арестовали

Гюлара Абдуллаева арестована за продажу поддельной криптовалюты.

Гюлара Абдуллаева арестована по подозрению в продаже поддельной криптовалюты.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.

Он отметил, что после разоблачения членов организованной преступной группировки по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса, а жители города Баку - Г.Абдуллаева и Х.Яхъяев были задержаны и привлечены к следствию.

"Решением суда в отношении Хаяла Яхъяева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Гюлара Абдуллаева была освобождена на время следствия и находилась под надзором полиции. Однако позже Гюлара Абдуллаева была вновь задержана и доставлена в суд, так как было установлено, что она нарушила условия подписки о невыезде и пыталась оказывать давление на потерпевших. По решению суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца", - отметил Э.Захидов.